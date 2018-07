Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Guimarães instala sistema inovador de alerta a condutores para peões em passadeiras

Projeto está integrado no Guimarães Living Lab.

A Câmara de Guimarães instalou um sistema "inovador" com recurso a sensores, o CWAY, que alerta os condutores quando um peão vai atravessar a passadeira, anunciou esta quinta-feira em comunicado a autarquia.



O projeto, integrado no Guimarães Living Lab, promovido pela autarquia em parceria com a Communicate Way (CWAY) e que abrange para já a Avenida D. João IV, explica o texto, "serve-se essencialmente de passadeiras onde existe grande fluxo de trânsito e visibilidade reduzida, para atuar como um elemento de alerta ativa, avisando previamente por meio de sinal luminoso os condutores de veículos perante a existência de peões a realizar a travessia da passadeira".



Perante o sinal luminoso, explana a autarquia, "os condutores conseguem perceber, atempadamente, as condições de travessia existentes, podendo assim adaptar a sua velocidade de circulação, prevenindo acidentes".



Aquela solução, desenvolvida pela Communicate Way e com parceiros como a Bosch, Siemens e a Exporlux, é "um equipamento energeticamente eficiente e sustentável e permite também uma eficaz gestão da iluminação da passadeira".



O Guimarães Living Lab apresenta-se como um espaço de reflexão e de investigação e desenvolvimento de projetos piloto, inovadores e replicáveis, que impulsionem novas maneiras de abordar questões relevantes para a cidade.



O conceito de laboratório vivo pretende ser placo do desenvolvimento do conhecimento e da experimentação de soluções de inteligência urbana em contexto real, numa lógica de inovação aberta e cocriação, tendo o cidadão como ator principal.