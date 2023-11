Guterres defende acesso dos países em desenvolvimento à Inteligência Artificial

A Inteligência Artificial pode ajudar países em desenvolvimento e o acesso deve ser facilitado, defendeu esta quinta-feira o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, numa cimeira sobre a IA perto de Londres.

Segundo o português, a IA tem potencial para ajudar os países em desenvolvimento cujas economias foram afetadas pela pandemia da covid-19 e que resultaram numa acumulação de dívidas.

"Pode ajudar os governos a elaborar orçamentos, ajudar as empresas a expandir-se e ajudar os cientistas do clima a prever secas e tempestades. Pode ajudar as pessoas comuns a aceder a cuidados de saúde e educação vitais. Pode ser um enorme acelerador e facilitador dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável", sugeriu.