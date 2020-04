Guterres propõe seis ações para se salvar o Planeta. Saiba quais são

O secretário-geral da ONU, António Guterres, propôs à comunidade internacional seis ações para salvar o planeta, numa mensagem para assinalar hoje o Dia da Terra.

"O impacto do coronavírus é imediato e terrível. Mas há outra emergência profunda, a crise ambiental do planeta. (...) Devemos agir de forma decisiva para proteger nosso planeta, tanto do coronavírus quanto da ameaça existencial das perturbações climáticas", defendeu o líder da ONU.

"Os subsídios aos combustíveis fósseis devem terminar e os poluidores devem começar a pagar" pelos seus atos, afirmou, propondo ainda que "quando o dinheiro dos contribuintes for usado para resgatar empresas deve estar vinculado à obtenção de empregos verdes e ao crescimento sustentável".