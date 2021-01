O ano de 2020 foi negro para a demografia portuguesa. Há 100 anos que não morria tanta gente em Portugal.De acordo com a imprensa nacional, que cita dados do eVM - sistema de vigilância da mortalidade em tempo real, foram registados mais de 123 mil mortes em 2020, o valor mais alto desde 1920, quando foram registados 144 mil óbitos, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).A Covid-19 foi a principal responsável por cerca de metade do excesso de mortalidade.