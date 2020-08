Há 16 infetados com Covid-19 no Hospital de Vila Franca de Xira

Foram detetados 16 casos de Covid-19 no serviço de medicina interna do Hospital de Vila Franca de Xira.O surto, encontrado no âmbito de uma operação de despistagem do novo coronavírus, levou à suspensão das visitas nesta ala. Foram recolhidas 160 amostras biológicas.apurou, os pacientes foram transferidos para alas destinadas a “doentes Covid-19”, embora o quadro clínico se mantenha estável. Os funcionários infetados estão a recuperar em casa.