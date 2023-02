Há 172 450 pessoas com mais de 80 anos habilitadas a conduzir, segundo dados do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), que mostram ainda que 65 tiveram de prestar provas em 2022, 46 dos quais para conduzir tratores.



O balanço anual do IMT mostra que, no final de 2022, havia cerca de 6,6 milhões de encartados em Portugal.









