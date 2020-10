"Há 21 mil camas, 18 mil estão para a Covid-19": Marta Temido nega falta de camas nos hospitais

A ministra da Saúde, Marta Temido, negou esta segunda-feira que haja falta de camas para doentes com Covid-19 nos hospitais em Portugal. "Há 21 mil camas, 18 mil estão para Covid-19", explicou Temido garantindo que as mesmas são disponibilizadas consoante as necessidades.



A ministra sublinha ainda que apesar dos modelos matemáticos apontarem para um agravamento dos casos, há possibilidade de reversão das previsões mediante o cumprimenro das medidas de contenção da pandemia.

