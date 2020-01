Há 23 internados com o vírus da gripe nos hospitais

Há 23 doentes internados com o vírus da gripe nos hospitais. Destes, 11 são crianças, sendo que uma delas está nos Cuidados Intensivos, tal como doze adultos, de acordo com dados oficiais das autoridades de saúde.A epidemia de gripe registou um agravamento na última semana com uma taxa de incidência de 56 casos por cem mil habitantes, o que resultou em cerca de 5,6 mil infetados, entre os dias 13 e 19.Nestes sete dias houve 13 doentes internados nos Cuidados Intensivos, quando na semana anterior foram cinco pessoas. Também nas enfermarias pediátricas a semana ficou marcada por mais internamentos, de acordo com o Boletim Epidemiológico de Vigilância do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge. Foram reportados às autoridades de saúde o internamento de dez crianças.Quatro com idades entre 1 e 2 anos, quatro entre os 3 e os 5 anos e duas entre 6 a 10 anos. Desde o início epidemia da gripe houve 49 internamentos em enfermarias. A doença tem maior gravidade na Madeira com 38 internados, sendo que os restantes 11 ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo.