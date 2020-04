Há 33 agentes da PSP com Covid-19 no Porto

Apreensão, medo e revolta. São os sentimentos de muitos agentes das esquadras do Grande Porto onde, segundo dados oficiais da PSP, há 33 agentes infetados e 126 em isolamento em casa.

No País são 53 os polícias com o novo coronavírus, o que significa que o Norte tem quase dois terços dos agentes infetados com a Covid-19.

Só na esquadra de Rio Tinto, por exemplo, são já dez os polícias doentes. Os primeiros três casos foram conhecidos esta semana e, após a realização dos testes aos agentes que estiveram em contacto com os colegas doentes, o número subiu agora para dez.

A situação tem revoltado os polícias, que continuam a ter que trabalhar. Temem ser o foco de contágio dos familiares, sobretudo dos filhos menores.