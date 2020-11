Trinta e oito doentes de Legionella continuam internados nos hospitais de Matosinhos, Póvoa de Varzim e S. João, no Porto. O surto da doença do legionário a Norte provocou já oito vítimas mortais e 76 casos de pessoas diagnosticadas. O Hospital Pedro Hispano é o que regista mais casos de doentes com Legionella: recebeu um total de 43, sendo que seis acabaram por morrer. Segundo o hospital, este sábado, dos 15 doentes internados, um está nos Cuidados Intensivos, dois nos Cuidados Intermédios e 12 em enfermaria.Já no Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim, segundo o gabinete de comunicação, continuam internadas 16 pessoas - num total de 25 casos diagnosticados. Neste hospital já foram tomadas medidas para um eventual agravamento de casos: sete consultórios da consulta externa foram transformados numa enfermaria com dez camas, que ainda não foram necessárias. Por fim, no S. João, foram assistidas oito pessoas, sendo que sete estão ainda internadas - duas em Cuidados Intensivos, uma em Cuidados Intermédios e quatro em enfermaria.