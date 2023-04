A sua praia preferida tem Bandeira Azul? Confira a lista

Este ano Portugal conta com 432 Bandeiras Azuis. A associação Bandeira Azul da Europa divulgou, esta quinta-feira, que o título que garante boa qualidade para a época balnear contempla 394 praias, 17 marinas e 21 embarcações ecoturísticas.Praias costeiras são 347. Há mais quatro praias banhadas pelo mar com o título, face ao ano passado. As praias interiores são 47, ou seja menos três face a 2022.Praias bem conhecidas como Moledo (Caminha) , Buarcos (Figueira da Foz) , Tamariz (Cascais), Tróia (Grândola) ou Quarteira (Loulé) vão ter este Verão Bandeira Azul. Sintra é o único concelho banhado pelo Atlântico que não possui Bandeira Azul.Coruche e Montemor-o-velho candidataram pela primeira vez praias fluviais.

