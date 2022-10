O número de alunos sem professor a pelo menos uma disciplina caiu cerca de 20 mil face à semana anterior, cifrando-se agora nos 40 mil. Os dados foram atualizados no contador criado pela Federação Nacional dos Professores (Fenprof), “com base nos horários lançados a Contratação de Escola”. Serão cerca de 600 os horários a concurso, num total de nove mil horas.





Os sindicatos têm acusado o Ministério da Educação (ME) de atenuar a falta de docentes com o recurso a professores com habilitação própria, sem formação pedagógica, depois de uma alteração introduzida este ano que permite a licenciados pós-Bolonha concorrer à Contratação de Escola. Questionado pelo, o ME revelou que “dos 120 mil professores do sistema em exercício apenas 958 têm habilitação própria”, com este número a incluir também docentes “das áreas técnicas do ensino profissional”.