A Guarda Nacional Republicana (GNR) identificou 44 511 idosos em situação de vulnerabilidade - que vivem sozinhos e/ou estão isolados, ou cuja condição física/psicológica coloca em causa a sua segurança. Os números estão em linha com os do ano passado, em que havia 44 484 idosos em situação vulnerável, o que significa que houve um ligeiro agravamento da situação.





Há zonas do País onde o isolamento é maior, sobretudo nas regiões do Interior e com uma população mais envelhecida. Vila Real concentra 12% dos idosos isolados e a Guarda 11,8%. São, curiosamente, os dois distritos com mais pessoas acima dos 64 anos a viverem sozinhas. O ‘pódio’ é ainda ocupado pela cidade de Viseu, com 3586 idosos vulneráveis (ver infografia). Já nas áreas das duas principais cidades, a GNR encontrou uma terceira idade mais acompanhada. A população identificada no Porto representa 1,9% do total, Lisboa representa 2,5%.

Idosos que vivem sozinhos ou isolados











Os dados foram compilados em outubro, através da 'Operação Censos Sénior 2022' da GNR. O objetivo da ação é sensibilizar e alertar os mais velhos para a necessidade de adotarem comportamentos de segurança, "que permitam reduzir o risco de se tornarem vítimas de crimes, nomeadamente em situações de violência, de burla e furto", explica a Guarda.

Este ano, a GNR realizou um total de 3017 visitas porta a porta, abrangendo mais de metade dos idosos (26 527). Sempre que os militares encontram uma pessoa sozinha e/ou isolada, sinalizam para que os militares as visitem nas patrulhas diárias. Para muitos, sobretudo para os que vivem isolados, esta é a única visita que recebem ao longo de meses.





1ª edição em 2011



A primeira edição da ‘Operação Censos Sénior’ foi realizada em 2011. Desde então, a GNR tem vindo a atualizar a sinalização geográfica, proporcionando um apoio mais próximo à população idosa, o que contribui, por um lado, para a criação de um clima de maior confiança e de empatia entre os idosos e os militares da GNR e, por outro, para o aumento do sentimento de segurança dos mais velhos.





Combate à violência



Ao mesmo tempo que decorria a ‘Operação Censos Sénior’, a GNR abordava o programa ‘Residência Segura’ -, que consiste em ações de sensibilização sobre a ‘Violência na Pessoa Idosa’. O objetivo é não só alertar, mas também sensibilizar os idosos para a problemática. Nas ações, os militares recordam que a violência doméstica não é só física ou sexual e que a violência psicológica, financeira, a negligência ou o abandono são também formas de violentar.