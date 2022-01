Há 44 crianças e jovens internados com Covid-19

A ministra da Saúde revelou esta terça-feira que, do universo de 1 564 internados com Covid-19 em Portugal, "44 são meninos com menos de 18 anos", representando cerca de 2,8% dos internamentos em enfermaria. Segundo Marta Temido, "isso é resultado de um esforço que tem sido feito na área da vacinação, na área das melhores medidas não farmacológicas de segurança".Sobre a evolução da pandemia, admitiu que é uma incógnita. "Não sabemos se o pico a que deveríamos chegar na segunda semana de janeiro já passou. As previsões apontam ainda uma subida de casos, que terá impacto nos internamentos", lembrou.Em visita ao Hospital de Vila Franca de Xira para avaliar a pressão sobre os cuidados de saúde, no quadro da disseminação da variante Ómicron, a governante confirmou que a linha SNS 24 já recebeu cerca de 700 mil chamadas só neste ano e reconheceu que este serviço tem estado "muito pressionado". "A linha tem estado a encaminhar e a resolver a situação de saúde de muitas pessoas", sublinhou. Apesar das "alterações de algoritmos" e do "reforço dos profissionais, com a abertura de mais call centers", Marta Temido lamenta que a resposta da linha seja ainda deficitária. "Gostaríamos de ter atendimentos mais rápidos, mas tem sido garantida a par e passo com a entrada de algumas funcionalidades", concluiu.