Número de infetados com coronavírus em Portugal sobe para 448

A Direção-Geral de Saúde anunciou 448 casos confirmados de coronavírus em Portugal. 207 pessoas encontram-se internadas.De acordo com o boletim sobre a situação epidemiológica em Portugal, divulgado hoje às 12h00, há 4.030 casos suspeitos (mais 1.122), dos quais 323 (eram 374) aguardam resultado laboratorial.O País registou 117 novos infetados com coronavírus em 24 horas.Existem já três casos recuperados. Até ao momento há apenas a registar uma vítima mortal.Numa conferência de imprensa, o secretário de Estado da Saúde, António Sales, afirmou que "estamos em fase de aceleração do contágio".Em atualização