Ficaram colocados na 1ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior 49 452 candidatos, dos quais 1555 em cursos de Medicina (mais sete face ao ano passado).Os resultados da 1ª fase do concurso, divulgados este domingo, mostram que sobram para a 2ª fase 6393 vagas. A maior parte são em cursos de engenharias, que é a área com mais oferta.