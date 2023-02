Comissão Independente sugere alterar a lei da prescrição dos crimes de abusos sexual para os 30 anos

Ao minuto Atualizado a 13 de fev de 2023 | 10:50

10:38 | 13/02 Ana Nunes de Almeida revela que 23% dos casos ocorreram em seminários, 18,8% nas igrejas, 14,3% nos confessionários, 12.9% na casa paroquial e 6,9% nas escolas católicas. 57,2% das vítimas foram abusadas mais do que uma vez, 27,5% das vítimas viram os seus abusos durar mais de um ano.



Em 4% dos casos de abuso sexual houve queixa às autoridades.

10:31 | 13/02 A Comissão Independente concluiu também que quase 60% dos abusos aconteceram nas décadas de 60, 70 e 80.

10:11 | 13/02 Comissão independente está a finalizar uma "lista dos abusadores no ativo", que deverá estar concluída até ao final do mês de fevereiro, a ser entregue à Igreja e ao Ministério Público.



Segundo Laborinho Lúcio, há três tipos de casos entregues ao Ministério Público, sendo que alguns serão muito simples de investigar, outros serão mais complexos e outros serão praticamente impossíveis.



Laborinho Lúcio sugere alteração à lei da prescrição dos crimes de abuso sexual para, pelo menos, os 30 anos.

10:03 | 13/02 Laborinho Lúcio, ex-ministro da Justiça e membro da Comissão Independente, explica que, a partir de 2007, crimes com vítimas menores de 18 anos passam a ser públicos e podem ser denunciados por qualquer um. Existe sobre os membros do clero um "dever moral" de denúncia deste tipo de crimes, apela.

10:02 | 13/02 "Existe um problema na Igreja, mas existe também um abuso sexual na sociedade em geral", disse Daniel Sampaio.

10:00 | 13/02 De acordo com 217 estudos de prevalência do crime de abusos sexuais, 18% de meninas e 8% de meninos são abusadas até aos 18 anos, diz o psiquiatra Daniel Sampaio.

09:57 | 13/02 No total, foram enviados 25 casos ao Ministério Público de crimes reportados que não terão prescrito. "A maioria esmagadora dos crimes já prescreveu", revela Laborinho Lúcio, membro da Comissão Independente.



09:54 | 13/02 Lisboa, Porto, Braga, Santarém e Leiria são os distritos com mais casos de abusos sexuais na Igreja nos últimos 72 anos.



"Na amostra predominam pessoas com grau de literacia elevado, 32% tem licenciatura, mas há um grupo elevado – quase 18% - que só tem habilitações literárias até ao nono ano. A idade média do início dos abusos é de 11,2 anos", diz Pedro Stretch.



09:50 | 13/02 Abusos acontecem, em média aos menores de 13 anos, por pessoas com alguma proximidade entre o agressor e a vítima. A média de idades de quando ocorreram os abusos é de 11,2 anos.



"Nas instituições religiosas aparece uma vulnerabilidade da criança que é ampliada por uma crença espiritual, portanto a relação espiritual entre o abusador e a criança torna a criança mais vulnerável", acrescentou o psicólogo Daniel Sampaio. "O senhor padre é a voz de Deus", disseram várias vítimas durante o testemunho.

09:48 | 13/02 No final do relatório, a Comissão Independente refere notas e recomendações, dirigidas quer à Igreja, quer à população em geral.



"Espero que muita coisa mude", revela uma das testemunhas.

09:47 | 13/02 A Comissão Independente revelou que a maioria dos abusadores na Igreja eram padres (77%) e em 97% dos casos, o agressor era do sexo masculino.



O inquérito revelou ainda que 88,5% das vítimas são residentes em Portugal e 43% só falou pela primeira vez sobre o abuso quando respondeu ao inquérito da Comissão Independente.



Os resultados mostram que 77% das vítimas nunca apresentou queixa à Igreja e 52% apenas revelou o abuso, em média, após 10 anos.

09:45 | 13/02 "Disse-me que eu já tinha lindas maminhas", conta uma das testemunhas sob anonimato. A Comissão Independente revela que houve 512 testemunhos validados de vítimas, sendo que houve 564 pessoas a responder ao inquérito.



A média de idades atual das vítimas são 52,4 anos, mas 20,2% da amosta corresponde a pessoas menores de 40 anos.



52,7% das vítimas são do sexo masculino e 42,2% feminino. Mais de metade, 53%, eram católicos e 32,4% são hoje em dia licenciados.



O coordenador da comissão independente, Pedro Strecht, revela que o inquérito estima que o "número mínimo" de vítimas ultrapasse as 4500.

Há o registo de 512 testemunhos de vítimas de abusos divulgou, esta segunda feira, a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica Portuguesa, na apresentação do relatório final. Recorde-se que em outubro tinham sido validados 424 testemunhos.D. Manuel Clemente, Cardeal Patriarca de Lisboa, é D. José Ornelas, bispo de Leiria-Fátima, entre outros membros da Igreja Católica, estiveram presentes na apresentação do relatório.Dentro de duas semanas a Conferência Episcopal Portuguesa vai realizar uma reunião extraordinária onde serão divulgadas pelos bispos ações para ser feita justiça para com as vítimas.