Viviam em abrigos da Rede Nacional de Apoio às Vitimas de Violência Doméstica, no início do ano, 650 crianças, o dobro em relação a igual período de 2022, quando estavam nestas condições 323 menores obrigados a abandonarem o lar para fugirem a situações traumáticas.



Na rede, composta por 39 casas de abrigo e 26 acolhimentos de emergência, residiam de forma temporária, a 1 de janeiro, 1455 pessoas, maioritariamente mulheres (788), algumas com os filhos.









