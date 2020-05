Há 66 infetados por coronavírus internados em Cuidados Intensivos

Mais de 90 por cento dos novos casos de Covid-19 anunciados esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS) estão na região de Lisboa e Vale do Tejo. No resto do País, a situação mantém-se estável.Graça Freitas reconheceu que a situação na região, com 4400 casos ativos, é complexa porque "tem várias causas", que vão desde contágios em "seis grandes obras, empresas, lares, bairros sociais, ambiente habitacional e em situações de grandes aglomerados"."Infelizmente, nos últimos dias tem-se assistido a concentrações de pessoas maiores do que seria desejável", disse a diretora-geral da Saúde, apontando sobretudo para a necessidade dos mais jovens continuarem a ter comportamentos "responsáveis".Portugal contabilizava esta sexta-feira 1383 mortes (17 com menos de 50 anos) associadas à Covid-19 em 31 946 casos confirmados de infeção. Relativamente ao dia anterior, somaram-se 14 mortos (+1%) e 350 casos de infeção (+1,1%). O número de pessoas hospitalizadas subiu de 512 para 529, das quais 66 encontram-se em unidades de Cuidados Intensivos (mais uma do que no dia anterior). O número de recuperados é de 18 911.