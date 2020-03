Há 68 concelhos com casos confirmados de coronavírus. Saiba se o seu é um deles

A Direção Geral de Saúde atualizou a divisão dos casos confirmados de covid-19 por cada concelho do país, avançando com a distribuição geográfica de apenas 54% dos casos conhecidos.







Lisboa e Porto, que são os mais populosos do país, continuam a ser os que apresentam mais casos e a Maia é o terceiro município com mais de 100 pessoas infetadas com o novo coronavírus.

Os dados da DGS permitem também concluir que pouco mais de 20% dos concelhos apresentam pelo menos um caso. São 68 num total de 308, apenas mais dois do que ontem.

Contudo, estes dados pecam por defeito, uma vez que a DGS não distribuiu geograficamente todos os casos confirmados que são conhecidos até hoje. A DGS relatou a existência de 2.995 casos confirmados, mas nas tabelas que inseriu no boletim diário constam apenas 1.451.

Apesar dos dados não estarem atualizados à data de hoje, são relevantes para se perceber os concelhos portugueses onde a propagação do coronavírus está a ter maior intensidade. No mapa em cima pode clicar em cada município para ver a evolução dos dados de cada um.



Quase 3 mil casos confirmados

O número de pessoas infetadas em Portugal com o novo coronavírus aumentou para 2.995, um crescimento de 26,8% face a ontem, anunciou a Direção Geral de Saúde esta quarta-feira, 25 de março. Ontem, o número de infetados tinha aumentado 14,7% para 2.362, pelo que em termos absolutos a subida de casos foi de 633 e a taxa de crescimento acelerou.

Quanto ao número de vítimas mortais, são agora 43, dez acima das 33 registadas até ontem.





Verifica-se assim um aumento na taxa de crescimento do número de infetados, que está ainda assim abaixo de 30%. O crescimento do número de mortos é igual ao de ontem em termos absolutos (dez), mas menor em percentagem (30% contra 43%).

Segundo o boletim diário da DGS, há 12 mortos na região de Lisboa e Vale do Tejo, 10 no centro, 20 no Norte e um no Algarve. Os Açores, Madeira e Alentejo continuam sem vítimas mortais a lamentar.



Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade está em 1,4%, a mesma de ontem.



Entre as 43 vítimas mortais, 25 têm mais de 80 anos, sete entre 70 e 79, sete entre 60 e 69, quatro entre 50 e 59. 13 são mulheres e 30 homens.