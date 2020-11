Há apenas cinco técnicos para Covid e Legionella em Vila do Conde

A presidente da Câmara de Vila do Conde afirmou, esta tarde, que a delegação de saúde do concelho tem uma equipa de apenas cinco técnicos para lidar com a pandemia de Covid-19 e, agora, o surto de Legionella. "Temos um concelho com 80 mil habitantes e uma equipa de cinco pessoas para se distribuírem por este universo [surto], com a pandemia em cima. Não é possível fazer mais", afirmou Elisa Ferraz em conferência de imprensa.Ainda é oficialmente desconhecido o foco que originou este surto de legionella, em Vila do Conde, Matosinhos e Póvoa de Varzim, que já provocou sete mortos. De acordo com fontes oficiais de apenas três hospitais, foram já diagnosticados 72 casos, sendo que 39 utentes com a doença dos legionários estão internados: 17 no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, 16 no Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, seis no Hospital de S. João, Porto. Três doentes estão em Cuidados Intensivos."Nós devíamos saber prevenir. Em qualquer que cheguem resultados [sobre o foco do surto], temos que dizer, humanamente, que chegam tarde porque há sete vidas que se perderam e bastantes infetados", afirmou a autarca Elisa Ferraz.