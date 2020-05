Há apenas uma pessoa com coronavírus por curar em Foz Coa

Vila Nova de Foz Coa está a ser o concelho do Interior do País que regista mais casos de Covid-19 e mais óbitos, mas também é aquele com mais casos recuperados. Das 92 pessoas infetadas, apenas uma continua a dar positivo e está hospitalizada.

"Nesta altura, temos um homem que continua a acusar positivo, está hospitalizado mas num quadro clínico estabilizado", disse ontem ao CM Gustavo Duarte, presidente da Câmara de Vila Nova de Foz Coa.

O maior foco de contaminação do concelho aconteceu no Lar Nossa Senhora da Veiga onde 52 dos 69 utentes da instituição ficaram contaminados com o novo coronavírus. O vírus atingiu também 24 funcionários. O novo coronavírus provocou a morte a oito pessoas em Foz Coa, seis dos quais no lar.





Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24