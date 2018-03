Há cada vez menos crianças em famílias de acolhimento

Entre os 261 meninos que viviam com famílias em 2016, 18 tinham até cinco anos.

No ano passado, só 261 das 8175 crianças à guarda do Estado viviam com famílias de acolhimento. As restantes estavam institucionalizadas. Apesar de a lei preferir que a criança viva com uma família em vez de numa instituição, as condições oferecidas a quem se oferece para acolher (situação em que a criança vive com uma família até os pais biológicos poderem voltar a recebê-la, ou enquanto não se decide a adopção) são muito más.

O número de crianças entregues a famílias de acolhimento tem descido desde 2008, ano em que esta assistência passou a ser permitida apenas a quem não tinha quaisquer laços de parentesco com os menores. De acordo com a imprensa desta terça-feira, em 2008 pelo menos 657 crianças viviam com famílias.

Entre os 261 meninos que viviam com famílias em 2016, 18 tinham até cinco anos. O Ministério da Segurança Social alega que "está em curso a revisão do regime de execução do acolhimento familiar" de modo a "tornar efectiva a prevalência" desta modalidade.

Actualmente, uma família que acolha uma criança recém-nascida à guarda do Estado não tem direito a licença de parentalidade. Também não lhe são concedidas faltas ao trabalho para dar assistência na doença, nem pode incluir o menor no pagamento do IRS. Às famílias de acolhimento, é pago um subsídio mensal de €153,40 para a sobrevivência da criança. A Segurança Social paga mais €176,89: ao todo, são 330 euros por mês.

O cuidador, da família de acolhimento, passa recibo verde do dinheiro recebido da Segurança Social. Deve entregar prestações de €157 euros em Julho, Setembro e Dezembro. O menor não tem nem direito a abono de família nem a acção social escolar.

Já as instituições recebem em média €700 por cada criança, e esta tem direito a acção social escolar e abono de família.