Há mais 2045 idosos sozinhos em Portugal

A GNR sinalizou 44 484 idosos que vivem sozinhos e/ou isolados, ou em situação de vulnerabilidade, em todo o País. São mais 2045 do que no ano passado.“Este aumento não é sinal de alarme. O programa Censos Sénior começou há 10 anos e agora, como é natural, temos mais idosos sinalizados. A verdade é que com estes número ficamos todos mais tranquilos”, explicou aoa major Mafalda Gomes de Almeida. É no Interior do País que há maior concentração de idosos, sendo que Vila Real é o distrito com mais casos (5191), seguido da Guarda (5012) e Viseu (3543).