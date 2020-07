Há mais bebés a nascer no Interior do País

Portugal registou nos primeiros seis messes do ano um ligeiro aumento da natalidade. Nasceram mais 11 bebés face a igual período de 2019. Contudo, três distritos do Interior registaram um verdadeiro baby boom. Em Castelo Branco a subida no número de testes do pezinho foi de 20,7%, em Vila Real de 16,4% e na Guarda de 10,5%.





O maior recuo foi também observado em distritos do Interior. Em Bragança e Évora a redução dos nascimentos foi de 9,3%. Lisboa foi o distrito com um maior número de nascimentos, seguindo-se Porto, Braga e Setúbal.



No conjunto do País foram estudados 42 149 recém-nascidos no âmbito Programa Nacional de Rastreio Neonatal, enquanto no primeiro semestre de 2019 foram 42 138.





Segundo os dados do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) este é o ano com o valor mais elevado desde 2017, quando nos primeiros seis meses foram rastreados 41 689 bebés.





Os números indicam ainda que, no total, em 2019, registou-se o valor mais alto dos últimos quatro anos, com 87 364 recém-nascidos estudados. Em 2018 tinham sido 86 827 e no ano anterior 86 180, segundo dados da Unidade de Rastreio Neonatal, Metabolismo e Genética do INSA.





Rastreio de doenças



O rastreio neonatal, também conhecido como teste do pezinho, permite identificar crianças que sofrem de doenças, como a fenilcetonúria ou hipotiroidismo congénito, que podem beneficiar de uma intervenção terapêutica precoce.





Em prática há 41 anos



O rastreio, que tem uma taxa de cobertura superior a 99% dos recém-nascidos, teve início em 1979, por iniciativa do então Instituto de Genética Médica, incluindo inicialmente apenas o rastreio da fenilcetonuria.





Realizado no terceiro dia



O teste do pezinho é realizado a partir do terceiro dia de vida do recém-nascido, através da recolha de umas gotículas de sangue no pé da criança. É gratuito e não é obrigatório.