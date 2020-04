Há mais de 20 mil infetados com coronavírus em Portugal

Portugal ultrapassou este domingo a barreira dos 20 mil infetados com o novo coronavírus. Segundo o boletim epidemiológico mais recente da Direção-Geral da Saúde (DGS), no País há 20 206 pessoas com Covid-19, mais 521 do que no dia anterior.

Os dados mostram também um aumento do número de mortes associadas ao novo coronavírus. Subiu para 714 o número de óbitos, mais 27 do que os contabilizados no documento de sábado. O perfil das vítimas mortais em Portugal mantém-se, sendo a população mais idosa a mais afetada.

A região Norte do País continua a ser a mais afetada pela pandemia de Covid-19, quer no que respeita ao número de casos, quer ao número de mortes. Há, no entanto, boas notícias: embora o número de recuperados se mantenha (610), o número de pessoas a recuperar da infeção em casa aumentou, diminuindo assim os internamentos. Do total de infetados indicados pela DGS, mais de 93% estão a recuperar em casa.

O decreto presidencial que prolonga até ao dia 2 de maio o estado de emergência prevê a possibilidade de uma "abertura gradual, faseada ou alternada de serviços, empresas ou estabelecimentos comerciais". Sobre a possibilidade de a população baixar a guarda às medidas de proteção, a ministra da Saúde, Marta Temido, frisou: "Um gesto imponderado ou uma saída desnecessária podem deitar tudo a perder", apelando ao cumprimento das regras.

O mesmo apelo foi este domingo feito por Graça Freitas, diretora-geral da Saúde.