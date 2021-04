Há mais de nove mil enfermeiros disponíveis para ajudar na vacinação contra a Covid-19

A Ordem dos Enfermeiros (OE) divulgou que há 9366 profissionais disponíveis para contratação para a vacinação contra a Covid-19 nos centros a espalhar pelo País, no âmbito da execução da 2ª fase do plano, que começou este mês. Em resposta ao repto lançado no site da OE – no qual foi publicado na passada sexta-feira um inquérito para que os enfermeiros manifestassem a sua disponibilidade para integrar o plano de vacinação da ‘task force’ –, 8956 enfermeiros declararam-se disponíveis para o fazer fora do respetivo horário laboral e outros 410 disseram estar desempregados. Os três distritos com mais enfermeiros disponíveis são Porto, com 2070 profissionais; Lisboa, com 2043; e Braga, com 908. No extremo oposto, encontram-se Portalegre e Beja, com apenas 30 e 43 enfermeiros disponíveis, respetivamente.A OE adiantou que os dados recolhidos pelo seu inquérito vão ser remetidos para o Ministério da Saúde e para a ‘task force’, "com o objetivo de maximizar os esforços para a aceleração e massificação progressiva da vacinação em Portugal", salientando o "elevado sentido de serviço, disponibilidade, profissionalismo e dedicação" dos enfermeiros portugueses.Esta quinta-feira, a ‘task force’ disse que a capacidade do Serviço Nacional de Saúde, reforçada com mais centros para vacinas em massa, garante o cumprimento do plano de vacinação em marcha. A garantia surge na sequência da "disponibilidade imediata" manifestada na última quarta-feira pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa para os seus docentes clínicos e estudantes dos últimos anos vacinarem a população, evitando a paragem do processo durante a Páscoa.