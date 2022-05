Há mais dois casos suspeitos de hepatite aguda infantil em Portugal

A DGS recomenda o reforço das medidas gerais de proteção individual, como a higiene das mãos, a etiqueta respiratória, o arejamento e ventilação dos espaços interiores ou a limpeza e desinfeção frequente de equipamentos e superfíceis.

O secretário de Estado Adjunto e da Sáude, António Lacerda Sales disse esta sexta-feira que existem mais dois casos suspeitos de hepatite aguda infantil em Portugal, em declarações à RTP. Há um total de seis casos suspeitos no País.O governante referiu ainda que os seis casos de hepatite aguda estão identificados no Hospital de São João, no Porto, em Tondela."Estes processos são muitas vezes complexos que exigem análises laborais, também complexas. Por exemplo, uma das análises é para um dos vírus que é o Adenovírus, do tipo A, que é essencialmente um vírus respiratório, mas também algumas reações gastrointestinais", explicou António Lacerda Sales.