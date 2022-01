Portugal tem 37 113 pessoas com formação académica ao nível do doutoramento, segundo os dados da Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência (DGEEC), relativos ao ano de 2020. O número de doutores residentes no País tem crescido de modo consistente neste século. Este número de 37 113 representa um aumento de 6306 doutorados em relação a 2015, ou seja, uma subida de 20% em cinco anos.