Há mais raparigas embriagadas do que rapazes, de acordo com o Relatório Anual - 2022 sobre o álcool. De acordo com os dados divulgados esta terça-feira sobre comportamentos viciantes aos 18 anos, registou-se, "pela primeira vez, a prevalência de embriaguez ligeira superior no sexo feminino (66% nas raparigas e 64% nos rapazes)".









