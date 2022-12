Quando as marcas encolhem determinados artigos de supermercado – por exemplo, rolos de papel higiénico – sem que tal seja percetível nas embalagens e nos preços, o norte-americano Edgar Dworsky aciona os alarmes. Ou seja, denuncia através da sua página www.mouseprint.org. "Ao longo do tempo, as folhas diminuíram em número, o papel ficou mais fino e cada folha com menos largura e comprimento", diz à

acerca deste produto. Em Portugal, segundo apurámos, o item em causa tem sido racionado por alguns fabricantes, mas subtilmente, pelo aumento do diâmetro do suporte de cartão.



Dá-se a reduflação (equivalente a shrinkflation), que consiste em reduzir a quantidade, embora mantendo a dimensão da embalagem e o preço (por vezes até aumenta). O consumidor paga mais, sem dar conta – efeito que o perito assegura não ser de agora. "Vem de 1960. A retração ocorre em vagas, tem a ver com os aumentos de custo que os fabricantes enfrentam."



