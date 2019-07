Há menos formados no desemprego em relação há um ano

Cursos do ensino superior com mais empregabilidade

A taxa de recém-diplomados inscritos no Instituto do Emprego e Formação Profissional como desempregados baixou no último ano, sendo a queda mais acentuada entre os formados no Ensino Superior público.Os dados, divulgados este domingo no portal Infocursos, da Direção- -Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, mostram que 3,4% dos diplomados no público estão desempregados (no ano passado eram 5,5%) e, no que respeita aos recém-diplomados do privado, essa taxa é 4,1% (era 5,7% em 2018). Em 2015, a percentagem era 8,6% (público) e 12,7% (privado).De acordo com os dados (este ano incluem os 450 cursos de Técnico Superior Profissional e 1949 cursos de Mestrados 2º Ciclo, para além dos 1719 cursos Licenciaturas 1º Ciclo e Mestrados Integrados), a taxa de abandono do curso um ano após o ingresso baixou, exceto nos Mestrados Integrados.É também nos Mestrados Integrados que se mantêm mais estudantes: 84,4% continuavam inscritos no mesmo curso um ano após o ingresso .No dia 17 inicia-se a 1ª fase de candidaturas ao concurso nacional de acesso ao Superior.