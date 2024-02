O diretor do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente defende a proibição da pesca da lampreia, para garantir a recuperação de uma espécie que escasseia cada vez mais nos rios portugueses.









“A situação piorou. É uma sucessão de anos maus”, diz Pedro Raposo. O investigador salientou que esta não é uma situação exclusiva de Portugal - em Espanha e França também se regista escassez de lampreia -, mas o País conta com a agravante de ser o limite Sul de distribuição da espécie.

Em Penacova, onde se realiza neste mês um dos maiores festivais, a autarquia cancelou o evento face à escassez daquele peixe.