Há novas regras para veículos privados que transportem trabalhadores. Saiba quais

A partir de agora todos os veículos privados que transportem trabalhadores estão proibidos de exceder dois terços da sua ocupação máxima e os ocupantes obrigados a usar máscara. A regra – que já se aplicava na Área Metropolitana de Lisboa – foi alargada a todo o País e anunciada esta quarta-feira pela ministra de Estado e da Presidência durante a conferência de imprensa de atualização dos números da Covid-19 em Portugal.Segundo Mariana Vieira da Silva, a decisão prende-se com o número crescente de casos de infeção entre trabalhadores da construção civil, o que obrigou à estreita colaboração entre as autoridades da saúde, a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e a Segurança Social, unidas na procura de uma estratégia para a prevenção de novos contágios. Quarta-feira, a ministra da Saúde, Marta Temido, revelou também que a Direção-Geral da Saúde está a elaborar uma norma específica para medidas de proteção para o setor da construção civil. Esta deverá estar concluída nos próximos dias, sublinhou.Esta foi a resposta encontrada pelo Governo para responder aos vários apelos dos sindicatos da construção civil que, entre várias reivindicações, pedem que os testes à Covid-19 no setor se estendam a todo o País. Segundo Albano Ribeiro, presidente do Sindicato da Construção de Portugal, não é só em Lisboa e Vale do Tejo que há trabalhadores doentes."Quando os testes forem feitos em todo o País, se calhar, vamos ter centenas ou milhares de trabalhadores infetados na construção", vaticinou. Já a Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro garante que "na maioria dos casos" os trabalhadores da construção civil estão a desempenhar o ofício "com total ausência de equipamentos de proteção individual e higiene".