Esta segunda-feira entram em vigor novos sinais de trânsito nas estradas portuguesas. Os sinais vão mostrar aos condutores a entrada em zonas residenciais, por exemplo, onde a velocidade máxima não deverá ascender os 30 km/h.



A medida está conforme o Código da Estrada e o Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária, segundo informação divulgada durante a semana passada pela ANSR - Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.

Outras novidades são os novos sinais de informação, com novos símbolos de indicação turística, geográfica, ecológica e cultural, bem como a representação gráfica dos sinais dos condutores, dos agentes reguladores do trânsito e dos sinais luminosos.

Para a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária é a "primeira grande revisão ao RST aprovado pelo Decreto Regulamentar nº 22 -A/98, que visa o aperfeiçoamento e a atualização da sinalização rodoviária em conformidade com o Código da Estrada e em alinhamento com os objetivos do Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária — PENSE 2020". As entidades responsáveis pela vias rodoviárias têm até 2030 para proceder às mudanças das ‘placas’ que sofrem alteração.



PORMENORES

Multas mantêm-se

Os peões são os principais beneficiados nas alterações, mas desrespeitar os sinais especificamente a eles dirigidos implica uma multa entre dez e 50 euros.



"Evolução Social"

O decreto que vai entrar em vigor, segundo o texto de aprovação, é a resposta "à evolução social, com novos símbolos de indicação turística, geográfica, ecológica e cultural".



Coima por sinais ilegais

Quem, para lá das autoridades competentes, instalar sinais rodoviários arrisca multa entre 700 e 3500 euros.