“Há omissão de factos e número de mortos”, acusa assessora do Lar do Comércio em Matosinhos

"Há uma clara omissão, grave, de factos e números de infetados e mortes pela Covid-19 no Lar do Comércio". A afirmação é de Isabel Chumbo, assessora da instituição de Matosinhos, que se demitiu das funções na noite de domingo."Perante a quebra de confiança no meu trabalho, induzindo mesmo em erros grosseiros a Comunicação Social, a minha decisão é irreversível", disse ainda.Neste lar há, pelo menos, seis mortos devido ao novo coronavírus. Dos 270 utentes, 71 estão infetados, assim como 25 funcionárias (60 estão de quarentena).A situação tem vindo a ser denunciada nas últimas semanas pelos familiares dos idosos, mas o lar apenas pediu ajuda à Autoridade de Saúde no sábado.tentou obter uma reação da diretora, Marta Soares, sem sucesso.

