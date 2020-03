Há outro lar na Maia com casos de coronavírus. Utente levada para o hospital e funcionária em quarentena

O lar de Santo António, na Maia, registou dois casos de coronavírus, os primeiros da instituição. Trata-se de uma utente que foi levada para hospital onde realizou os testes para o covid-19 e de uma funcionária que se encontra de quarentena em casa. Os restantes utentes permanecem no interior do lar e ainda não foram testados.As funcionárias encontram-se protegidas por luvas e máscaras para evitar possível contágio.Este é o segundo caso de um lar com casos positivos na Maia. O lar O Amanhã da Criança , residência sénior da Maia, conta com 20 casos positivos para coronavírus e duas vítimas mortais.