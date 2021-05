"Há pelo menos seis mil pessoas sem condições de habitabilidade", revela autarca de Odemira

O presidente da Câmara de Odemira, José Alberto Guerreiro, revelou "há pelo menos seis mil pessoas sem condições de habitabilidade" no concelho.José Guerreiro revelou aos jornalistas que "o arrendamento é escandalosamente abusivo", que há "contratos de arrendamento, outros nem por isso" e que estes contratos rondam as centenas de euros, havendo alguns que ultrapassam as centenas.O autarca classifica a situação como preocupante e sublinha que a autarquia "não tem qualquer licenciamento nesta matéria".José Guerreito apresentou uma denúncia na Polícia Judiciária (PJ) sobre situações que considerou suspeitas, que estão na base da existência de "muitos trabalhadores migrantes" no concelho.Existe "um problema que ultrapassa aquilo que é a atividade agrícola, mas, a coberto dela, o facto de haver muitos trabalhadores migrantes e uma intensa atividade agrícola", afirmou o autarca alentejano.Segundo o presidente do município, existem estabelecimentos comerciais em Odemira que "têm um conjunto de empregados que não é justificado pelo espaço", nomeadamente "supermercados com 200 metros quadrados" de área e que "têm 30 ou 40 trabalhadores"."Há espaços de venda ao público de bebidas que têm dez vezes mais empregados do que é normal", mas também existem "outras questões muito estranhas", em que "muitos dos negócios são em dinheiro", disse.