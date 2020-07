Há professores a trabalhar sem receber

O Sindicato Nacional do Ensino Superior (SNESup) pretende entregar no parlamento documentos que denunciam casos de professores do ensino superior a quem foi pedido que continuassem a trabalhar sem receber, depois de os contratos terem terminado.









“Os professores convidados encaminharam-nos emails, onde claramente lhes era pedido a nível institucional para trabalharem sem receber, apesar de os seus contratos terem finalizado”, defendeu Gonçalo Velho, presidente do SNESUp, sublinhando, em declarações à Lusa, que é “importante que os docentes percam o medo na sua relação com os deputados”.