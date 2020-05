Há quatro novos locais de entrega temporária de Cartão de Cidadão. Saiba onde

Há quatro novos locais de entrega temporária de Cartão de Cidadão abertos nos municípios onde se regista um maior volume de documentos devido às restrições impostas pela covid-19.

Os primeiros dois espaços em funcionamento, abertos a 18 de maio, foram em Lisboa (Campus da Justiça) e Porto (Rua Alferes Malheiro) e registaram 47 agendamentos e 42 atendimentos no caso de Lisboa e 33 agendamentos e 28 atendimentos no caso do Porto.

Os outros dois espaços são em Lisboa, Av. Fontes Pereira de Melo, e em Sintra.De recordar que o atendimento funciona apenas por agendamento, sendo que a marcação é realizada exclusivamente pelo Instituto dos Registo e do Notariado por contacto telefónico para o cidadão para marcar o dia e a hora.Está previsto até ao início da próxima semana a abertura de oito Quiosques Cidadão de Entrega Temporária de Cartão de Cidadão.

Estes espaços têm uma previsão inicial de funcionamento de 1 mês, mas a sua continuidade será avaliada posteriormente.