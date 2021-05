"Há sempre falhas, mas a maior parte do evento correu bem", diz Graça Freitas

A Diretora-Geral de Saúde, Graça Freitas, faz um balanço positivo da final da Liga dos Campeões no Porto. Graça Freitas admite, no entanto, que existiram falhas.

"Num evento desta dimensão há sempre falhas, mas a maior parte do evento correu bem", disse Graça Freitas, considerando que numa situação destas não existe "risco zero".

A Diretora-Geral de Saúde falou durante uma conferência de imprensa que contou ainda com a presença da PSP do Porto, da Câmara Municipal, da Associação Comercial do Porto e ainda do Turismo do Porto e Norte.

"Fizemos um longo caminho, temos que ter calma. Não é por regras não terem sido cumpridas que isso nos dá um passaporte para incumprir (…) não é um exemplo positivo", referiu a Diretora-Geral de Saúde.

Graça Freitas pediu ainda para que quem esteve em situações de risco durante a final da Liga dos Campeões entre em contacto com as autoridades de saúde.