Há sete anos que não se andava tanto de comboio em Portugal

Maioria é da CP que recentemente tem sido alvo de críticas pelo serviço que realiza.

17:55

37,5 milhões de passageiros. Foi este o número de pessoas que andaram de comboio no segundo trimestre deste ano, segundo os dados divulgados esta quinta-feira, dia 20 de Setembro, pelo Instituto Nacional de Estatística.De acordo com a série histórica do INE, este é o valor mais elevado desde o segundo trimestre de 2011, período em que viajaram 38 milhões de passageiros nos comboios em Portugal. De realçar que o segundo trimestre de 2011 foi marcado pelo pedido de ajuda financeiro de Portugal, tal como pode ler-se no Jornal de Negócios