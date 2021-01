O investigador Baltazar Nunes afirmou esta sexta-feira que há um "claro desaceleramento" da epidemia de Covid-19 nas últimas semanas em Portugal, com o valor do risco de transmissibilidade estimado em 1.10

"A situação atual relativamente à transmissibilidade do valor do `R´ está, neste momento, em 1.10, mas encontra-se em fase de decréscimo", estimou o investigador do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA) na Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença covid-19 e do processo de recuperação económica e social, onde foram ouvidos vários especialistas em saúde pública.

Em resposta aos deputados sobre a situação epidémica em Portugal, o coordenador da Unidade de Investigação Epidemiológica do INSA afirmou que o risco de transmissibilidade é mais elevado na região de Lisboa e Vale do Tejo, com 1.13, e o valor mais baixo é na Região Autónoma dos Açores, com 0,8, abaixo de 1, ou seja, em fase decrescente.