O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, revelou este sábado novas medidas de apoio às empresas, com particular incidência no setor da restauração e dos clubes noturnos.Desse modo, Siza Vieira confirmou que o setor da restauração deverá receber 25 milhões de euros para mitigar o impacto destes dois fins de semana onde haverá recolher obrigatório a partir das 13h00. "Há um ano falávamos do excesso de turistas", começou por dizer o governante, lamentando neste momento haver uma quebra de faturação que ultrapassa a média de 31%, não só pelas medidas de contenção, como por contração na procura.O Estado já disponibilizou 1.103 milhões de euros em apoios para o setor da restauração. Esse valor é referente aos cerca de 1.860 milhões de euros de "quebra da procura" até ao final de setembro.O governante destaca que em muitos países da Europa há impedimentos totais da atividade da restauração, à semelhança da restrição que é imposta durante este e o próximo fim de semana em Portugal, a partir das 13h00."As pessoas não saem de casa, os turistas não nos estão a visitar", confirmou o ministro, dizendo que as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, por serem as que mais turistas albergavam, são também as mais afetadas."Há um compreensível desespero", disse o governante, dirigindo-se aos trabalhadores.Siza Vieira explicou ainda as contas do Governo no que toca ao apoio de 20% às empresas. "O ano de 2020 não é igual ao de 2019. Por esta altura, em Lisboa estávamos a ter a Web Summit, com o aumento de turistas", começou por afirmar. A ideia é calcular aa faturação que os restaurantes fariam caso não estivessem fechados agora e não se estivessem a operar num ano normal.