Há um vizinho em Massamá que está a dar música da varanda todas as noites. Veja as imagens

A pandemia do coronavírus "fechou" milhões de portugueses em casa nos últimos dias.

Perante as medidas de quarentena, algumas pessoas arranjaram formas divertidas de se entreterem e, principalmente, entreterem a vizinhança.





Fe-Fe Varanda, como já é localmente conhecido, anima todas as noites o bairro da Quinta das Flores, em Massamá, Sintra, com um concerto de 15 minutos na varanda da própria casa.





Todos os dias, pelas 21h00, são vários os vizinhos que vão à varanda ou abrem as janelas para assistir ao concerto de Fe-Fe Varanda. Equipado com um telemóvel e um microfone ligado a uma coluna, Frederico dá voz a vários êxitos musicais. Desde Toy, Emanuel, passando por Xutos e Pontapés e até noites temáticas como a de música brasileira, o objetivo, diz o próprio, é divertir as pessoas e distraí-las da situação provocada pelo coronavírus nas últimas semanas.



"No meio de tanta angústia em que todos vivemos, sei que durante aqueles 10/15 minutos tenho os vizinhos a rirem-se e algumas centenas a verem o direto. O feedback compensa a brincadeira", afirma, sublinhando que recebeu já várias mensagens de agradecimento: "gostam muito da brincadeira, metem luzes nas varandas inclusive, e recebo muitas mensagens de agradecimento pela iniciativa".



Frederico Tavares confessa que em casa já estão todos habituados às suas brincadeiras. No entanto, "a família está surpreendida com a reação da vizinhança".



Com lugar e hora marcada, o bairro responde ao apelo e o vizinho anima a quarentena. "Só não sei como é que as pessoas aguentam a minha voz e ainda agradecem", conclui.