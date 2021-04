Habitantes de Odivelas já podem fazer testes gratuitos à Covid nas farmácias

Os habitantes do município de Odivelas, no distrito de Lisboa, podem a partir desta quarta-feira solicitar a realização de um teste gratuito à Covid-19 em 12 farmácias do concelho, anunciou a Câmara Municipal.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Odivelas explica que cada munícipe poderá realizar um teste antigénio a cada 15 dias, mediante marcação telefónica junto da farmácia e apresentação do comprovativo de residência.

A medida decorre de um protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Odivelas e a Associação Nacional das Farmácias, tendo até ao momento aderido 12 farmácias do concelho.

"As farmácias aderentes estão ligadas ao sistema de informação do Serviço Nacional de Saúde [SNS], o SINAVE, para garantir que os resultados ficam registados e disponíveis às equipas de saúde pública. Caso tenha um teste positivo, o cidadão será contactado pelo SNS", é referido na nota.

No comunicado, a Câmara de Odivelas informa ainda que o município assinou também um protocolo que permite que os trabalhadores possam ser todos testados.

Para obter mais informações sobre esta medida ou consultar as farmácias aderentes, os munícipes podem ligar para o número gratuito 1400 ou aceder ao 'site' da Câmara Municipal de Odivelas.

