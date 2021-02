Habitantes reclamam reabertura da fronteira da Bemposta

Habitantes de Mogadouro e de Fermoselle, Espanha, incluindo os autarcas Francisco Guimarães e José Manuel Pilo, manifestaram-se este sábado a favor da reabertura da fronteira da Bemposta.Durante o protesto, assinalado do lado português com um minuto de silêncio e do lado espanhol com hinos à reabertura da fronteira, houve mesmo a partilha de bandeiras dos dois países em sinal de “união”. “Fizemos este protesto simbólico para ver se as nossas reivindicações chegam aos governos de Portugal e Espanha. Não faz sentido ter a fronteira fechada, numa altura em que praticamente não há casos Covid-19 tanto em Mogadouro como em Fermoselle”, referiu Francisco Guimarães. A fronteira faz a ligação do Planalto Mirandês à província de Castela e Leão.