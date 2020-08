Hailie Alberto é a sétima bebé a receber o medicamento mais caro do mundo

Hailie Alberto, que sofre da forma mais agressiva de atrofia muscular espinhal, foi submetida no sábado ao tratamento com Zolgensma, o chamado medicamento mais caro do mundo, por atingir os dois milhões de euros.



A bebé de quatro meses teve, entretanto, alta disse a mãe, Marta, nas redes socias.





Recorde que a história da bebé Matilde gerou uma onda de solidariedade no ano passado. A menina, agora com um ano de vida, sofre de Atrofia Muscular Espinhal de tipo I e recebeu o tratamento conhecido por ser o "mais caro do Mundo".

Comparticipado a 100% há um ano, o Zolgensma foi ministrado a sete bebés.