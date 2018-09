"Helene" passa a ciclone extratropical nas próximas 48 horas

IPMA prevê agravamento do tempo e autoridades emitiram para a comunidade piscatória e população.

Por Lusa | 12:49

O ciclone "Helene", que já foi um furacão de categoria 2, está agora classificado como tempestade tropical, devendo tornar-se nas próximas 48 horas num ciclone extratropical, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).Na mais recente atualização enviada às redações, esta manhã, o IPMA explica que "o ciclone 'Helene' está a deslocar-se para norte a 37 quilómetros por hora, com uma previsão da trajetória a indicar que deverá atravessar o arquipélago entre os grupos Ocidental (Flores e Corvo) e Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial)".Prevê-se que às 18h00 dos Açores (mais uma hora em Lisboa) se encontre a aproximadamente 28 quilómetros a leste da ilha das Flores."Espera-se que, nas próximas 48 horas e coincidindo com a passagem pelo arquipélago, ocorra a transição para ciclone extratropical", refere o IPMA.É muito provável (probabilidade entre 60% e 90%) que as ilhas dos grupos Ocidental e Central comecem a sofrer os efeitos desta tempestade (com aumento gradual da intensidade do vento e agitação marítima e ocorrência de precipitação pontualmente forte) a partir das 06:00 (hora dos Açores) de sábado.O mau tempo deverá estender-se gradualmente às ilhas do grupo Central, prevendo-se que entre as 12h00 de sábado e as 09h00 de domingo ocorra precipitação intensa, o vento sopre do quadrante sul forte a muito forte, com rajadas até 120 quilómetros por hora, e as ondas atinjam os oito metros de altura significativa de sul, indica o IPMA.Quanto às ilhas do grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria), prevê-se que ocorram precipitação temporariamente forte e rajadas que poderão atingir os 85 quilómetros por hora.Na sequência destas previsões, a Capitania do Porto de Santa Cruz das Flores e a Capitania do Porto da Horta emitiram um alerta de agravamento do estado do tempo, especialmente da agitação marítima recomendando medidas de precaução à comunidade piscatória e à população.Devido à chuva, o IPMA emitiu um aviso vermelho (o mais grave) para sábado para o grupo Ocidental, estando a região abrangida por outros avisos laranja e amarelos.A Proteção Civil dos Açores emitiu esta sexta-feira de manhã um comunicado a aconselhar a população a tomar medidas de autoproteção tendo em conta o agravamento do estado do tempo no arquipélago, devido à tempestade tropical "Helene".

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) desaconselha, nas horas abrangidas pelos avisos meteorológicos, a circulação automóvel sem necessidade, pela possibilidade se se formarem lençóis de água devido às previsões de chuva forte.

Em locais não pavimentados, as águas podem causar erosão dos solos, levando à queda de muros, taludes, postes, entre outros, alerta a Proteção Civil, que pede ainda à população que consolide telhados, portas e janelas e guarde os objetos soltos do jardim, já que podem ser projetados pelo vento forte.