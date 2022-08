Há várias semanas que o helicóptero do INEM não aterra no heliporto do Hospital Sousa Martins, na Guarda, e é obrigado a usar o relvado do estádio municipal. Em causa estará o não cumprimento de uma nova exigência da Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC).



"A ANAC introduziu novas condicionantes ao uso da helipista do hospital, que passam pela construção de uma segunda placa para estacionamento de aeronaves, ao lado da já existente", reconheceu Sérgio Costa, presidente da Câmara da Guarda em declarações à Rádio F.









